Real denkt nicht daran, Chelsea zu unterschätzen

Auch wenn der FC Barcelona gegen Girona über ein mageres 0:0 nicht hinauskam, hat sich Real Madrid mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem spanischen Fußball-Meisterrennen verabschiedet. Nach der 2:3-Heimpleite gegen Villarreal beträgt der Rückstand auf die Katalanen bereits 13 Punkte. Das ändert aber nichts an den Ambitionen in der Champions League, in der das "Weiße Ballett" noch alle Chancen hat, den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Das Team von Carlo Ancelotti bekommt es heute (21 Uhr, Servus TV) im Viertelfinal-Hinspiel mit dem interimistisch von Frank Lampard betreuten und ins Mittelmaß abgestürzten FC Chelsea zu tun.

Vielleicht ist das ein gutes Omen für Real, denn die "Königlichen" haben die "Blues" auch im vergangenen Jahr auf dem Weg zum Pokal mit den Riesenohren aus dem Weg geräumt. Allerdings mit viel Zittern: Nach einem 3:1-Erfolg im Stadion an der Stamford Bridge waren die Madrilenen zu Hause bis zur 80. Minute 0:3 zurückgelegen, Rodrygo (80.) und der unverwüstliche Karim Benzema in der Verlängerung (96.) verhinderten aber den kompletten Turnaround – 2:3.

In der Saison 2020/21 waren die beiden Klubs ebenfalls aufeinandergeprallt, damals behielt Chelsea im Semifinale nach einem 1:1 in Spanien daheim mit 2:0 die Oberhand. Das war die Vorarbeit für den späteren Titelgewinn. Damals war der heutige Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch an Bord und ein sportlicher Niedergang, wie er sich aktuell darstellt, nicht in den kühnsten Albträumen zu erwarten.

Die "Blues" sind ein Schatten ihrer selbst, die Champions League ist der letzte Strohhalm, um auch in der kommenden Saison international vertreten zu sein. Über die Premier League wird das nicht mehr funktionieren, der Tabellenelfte hat 14 Zähler Rückstand auf Platz fünf und keines seiner jüngsten vier Pflichtspiele gewonnen.

"Wir mögen diesen Druck"

Klingt danach, als wäre Real mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba im Abwehrzentrum zu favorisieren. "Wir unterschätzen Chelsea nicht. Wir wissen, dass sie einen starken Kader haben. Sie haben Dortmund geschlagen, in der Champions League kann alles passieren. Aber wir haben viel Selbstvertrauen, sehr gut trainiert und wollen gewinnen", betonte der 30-jährige Wiener.

"Wenn wir die Geschichte von Real Madrid sehen, ist der Druck immer sehr hoch. Aber wir mögen diesen Druck. Wir geben alles dafür, dass die Fans stolz auf uns sind", ergänzte Alaba.

Ein englischer Verein steht bereits auf der diesjährigen Abschussliste von Real – und zwar der FC Liverpool, den Real im Achtelfinale mit dem Gesamtscore von 6:2 eliminiert hat. Auf ein Neues? "Ich hoffe auf eine weitere magische Nacht im Bernabeu", sagte Coach Ancelotti, der sein Gegenüber Lampard wie seine eigene Westentasche kennt. Der ehemalige Teamspieler war unter dem Italiener in dessen Chelsea-Zeit (2009 bis 2011) im Mittelfeld aktiv.

Nach 0:4-Debakel ist Napoli gewarnt

Brisanz verspricht auch das heutige rein italienische Duell (21 Uhr, Sky) zwischen dem AC Milan und So-gut-wie-Meister SSC Napoli, der sich von einer deutlich besseren Seite zeigen muss als im jüngsten Kräftemessen in der Serie A. Vor zehn Tagen triumphierten die "Rossoneri" im Diego-Maradona-Stadion nach einer taktischen Meisterleistung 4:0, der Portugiese Rafael Leao trug sich dabei zweimal in die Schützenliste ein.

Für Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis ist dieses Debakel Schnee von gestern, er schwärmt von einer grandiosen Saison: "Wir haben etwa 50 Spiele im Jahr und erleben diese gerade absolut intensiv. Es ist, als ob man 50 Mal Liebe macht mit der schönsten Frau der Welt. Nicht schlecht, oder?"

Alexander Zambarloukos

