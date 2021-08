Rapid darf sich keine Blöße geben

"Wir haben das Heft in der Hand, aber es wird kein Spaziergang", warnt Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic vor Anorthosis Famagusta. Der ehemalige Mittelfeldspieler spricht aus Erfahrung. 2008 schlitterten die Grün-Weißen in ein 0:3-Debakel auf Zypern. Die Geschichte soll sich nicht wiederholen, auf eine Verlängerung bei zu erwartenden 35 Grad hat niemand Lust.

"Ich habe keine guten Erinnerungen an dieses Match. Wir wollten damals in die Champions League und wurden riesengroß enttäuscht", sagte Barisic. "Aber diesmal sind die Voraussetzungen ganz andere." Auch weil sich das Lazarett langsam lichtet. Robert Ljubicic und Koya Kitagawa meldeten sich fit. Nach dem Match in Larnaca fliegen die Rapidler nicht nach Wien zurück, sondern nach Friedrichshafen. Es sollen kurze Wege werden in der Vorbereitung auf das Liga-Match am Sonntag in Altach.