Rapid bekommt ein Finale

Rapid verspielte die Aufstiegschance in der Europa League beim 0:2 gegen West Ham – die Schützenhilfe von Dinamo Zagreb (1:1 gegen Genk) bescherte den Wienern allerdings die Chance, im Frühjahr in der Europa Conference League weiterzuspielen: Im direkten Duell in Genk geht es in zwei Wochen um den Platz in der Zwischenrunde.

West Ham sicherte sich im ersten Geisterspiel im Allianz-Stadion im Schongang den Gruppensieg. Trainer David Moyes nahm acht Änderungen in der Startelf im Vergleich zum jüngsten Premier-League-Spiel gegen Wolverhampton (0:1) vor. Torjäger Michael Antonio wurde für das Spiel bei Manchester City am Sonntag geschont und war gar nicht mit nach Wien gereist. Rapid hielt dagegen und hatte bei den Abschlüssen von Taxiarchis Fountas (21.) und Kelvin Arase (27.) zwei Chancen – dann nützten die Londoner einen Abwehrfehler: Nikola Vlasic durfte unbedrängt flanken, in der Mitte stellte sich Martin Moormann hinter Andrej Jarmolenko an – der ukrainische Teamspieler verwertete per Kopf – 1:0 (40.). Damit hatte Rapid im 13. Europa-League-Spiel in Serie ein Gegentor kassiert. Als Mark Noble in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Elfmeter zum 2:0 verwandelte, war die Partie entschieden.

Sturm verlor 0:2 in Eindhoven

Keine Chance mehr auf ein Überwintern im Europacup hat Sturm Graz. Die Steirer unterlagen bei PSV Eindhoven 0:2 und werden die Gruppe B als Vierter beenden. Nach dem Strafstoß von Vinicius (45.) besorgte Bruma (56.) die Entscheidung für die Niederländer.