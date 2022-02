Ramos droht für das Gigantenduell auszufallen

Paris Saint-Germain gegen Real Madrid – dieses heutige Duell im Achtelfinale der Fußball-Champions-League (21 Uhr, DAZN) hat nicht nur Endspiel-Potenzial, es birgt auch aufgrund diverser Protagonisten Brisanz in sich. Das liegt vor allem an zwei Akteuren im PSG-Trikot. Der eine ist Starstürmer Kylian Mbappe, um den sich Real im Sommer vehement und vergeblich bemüht hat. Der andere ist der angeschlagene Verteidiger Sergio Ramos, der nach 16 Jahren bei den Madrilenen dem Lockruf des Geldes erlegen und an die Seine gewechselt ist. Der 35-Jährige hat seit dem Transfer im Sommer 2021 wegen diverser Blessuren nur vier Pflichtspiele für PSG bestritten, auch diesmal scheint ein Einsatz des 180-fachen spanischen Teamspielers wegen einer Wadenverletzung unwahrscheinlich.

Topfit ist dafür Österreichs Teamkapitän David Alaba, der mit Real die "Königsklasse" gewinnen möchte. "Gemeinsam können wir Großes erreichen", glaubt der 29-jährige Wiener. Zuletzt lief es für sein Team aber nicht nach Wunsch. Nur eines der jüngsten vier Matches wurde gewonnen. Im Cup kam das Aus gegen Bilbao, zuletzt gab es für den Tabellenführer der Primera Division ein 0:0 bei Villarreal.

Manchester City, überlegener Spitzenreiter in England, geht als haushoher Favorit in die Begegnung mit Sporting CP.