Quarantänemaßnahmen gelockert: Deutsche Bundesliga startet Mitte Mai

Die deutsche Fußball-Bundesliga hat gestern einmal vorgelegt – jetzt könnte auch Österreich unter den neuen Voraussetzungen nachziehen. Bereits ab 15. Mai – spätestens aber eine Woche später – soll der Ball beim Nachbarn wieder rollen. Nach dem gestrigen Polit-Gipfel unter der Führung von Kanzlerin Angela Merkel einigte man sich offiziell auf die zweite Maihälfte.

Die Politik begründete den Entschluss mit der Tatsache, dass die Sonderstellung von Berufssportlerinnen und Berufssportlern – auch rechtlich – eine gesonderte Beurteilung erfordere. Der wichtigste Punkt: Die Politik rückte von der zunächst geplanten Forderung einer zweiwöchigen Quarantäne für die Vereine bei einem positiven Test ab. "Dass dort regelmäßig getestet wird, ist natürlich eine andere Situation, als wenn jemand nur einmal am Anfang und am Ende einer Quarantäne getestet wird. Das ist der Hintergrund", begründete Merkel das Zugeständnis. Dem Bundesliga-Neustart vorausgehen muss eine Quarantänemaßnahme bei allen Vereinen, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers. Diese im Konzept der Deutschen Fußballliga (DFL) festgeschriebene Maßnahme machte die Politik ebenso zur Bedingung wie die strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln.

Im Falle eventuell notwendiger Testungen für den Spielbetrieb sei sicherzustellen, dass aus dem Gesundheitswesen angemeldete Testbedarfe jederzeit mit Priorität behandelt werden.

Unklar ist noch, wie die Liga mit den Liveübertragungen der Freitagspiele umgeht, nachdem mit dem Rechteinhaber Eurosport keine Einigung über die Zahlung der letzten Saison-Tranche aus dem TV-Vertrag erzielt wurde und der Spartensender wohl seinen Vertrag kündigen will.

Bundesliga-Klubs tagen

In der österreichischen Bundesliga steht heute die Hauptversammlung aller 28 Klubs der ersten beiden Ligen auf dem Programm. Dabei wird vor allem jenes Konzept adaptiert, das in der Folge noch in dieser Woche dem Gesundheitsministerium vorgelegt werden soll. Die deutsche Aufhebung der Quarantänepflicht sollte auch in Österreich helfen.

Ein weiterer Punkt wird das Aufstockungsansuchen der SV Guntamatic Ried und von Austria Klagenfurt von 12 auf 14 Vereine in der Fußball-Bundesliga sein. Schwierig ist neben den finanziellen Einbußen, die jeder Erstligist bei einer Aufstockung um zwei weitere Klubs erleiden würde, auch die Frage nach einem neuen Modus.

Ohne Play-off würde jeder Klub nur noch auf 13 Heimspiele pro Saison kommen, mit einem Play-off würde man es bei einer Aufteilung auf eine Sechser-Gruppe auf insgesamt 36, bei einer Achter-Gruppe gar auf 40 Spiele pro Saison bringen.

Mit diesen Spielen startet die Liga

Deutsche Bundesliga, 26. Runde ( 15./16./17. Mai):

Dortmund – Schalke 04

Union Berlin – FC Bayern

RB Leipzig – SC Freiburg

Düsseldorf – Paderborn,

Hoffenheim – Hertha BSC

1. FC Köln – Mainz 05,

Frankfurt – Gladbach

Augsburg – VfL Wolfsburg

Bremen – Leverkusen

Tabelle: 1. Bayern München (55 Punkte), 2. Borussia Dortmund (51), 3. Leipzig (50), 4. Gladbach (49), 5. Leverkusen (47), 6. Schalke 04 (37), 7. Wolfsburg (36), 8. Freiburg (36), 9. Hoffenheim (35), 10. 1. FC Köln (32), 11. Union Berlin (30), 12. Frankfurt* (28), 13. Hertha BSC Berlin (28), 14. Augsburg (27), 15. Mainz (26), 16. Düsseldorf (22), 17. Bremen* (18), 18. Paderborn (16).

*= ein Spiel weniger