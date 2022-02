Positiv beim Training? Ex-Ried-Trainer Heraf: „Das ist Rufmord“

Bei Türkgücü München liegen die Nerven blank. Im Mittelpunkt steht dabei Ex-Ried-Trainer Andreas Heraf: Obwohl beim 1:1 in Osnabrück am vergangenen Wochenende zumindest ein kleiner Erfolg gefeiert werden konnte, ist der Neo-Coach des deutschen Drittligisten ständig mit neuen Störfeuern konfrontiert.

So kursieren aktuell Gerüchte, dass der 54-Jährige im Januar trotz positiven Corona-Tests ein Training geleitet haben soll. „Absoluter Schwachsinn“, wie der Österreicher versichert. Zwar habe er nach der Rückkehr aus dem Trainingslager Kopfschmerzen und Magen-Darm-Probleme gehabt, doch mehrere Tests seien negativ ausgefallen. „Ich war anschließend mit etwas Abstand am Trainingsplatz, jedoch nicht in der Kabine, da wollte ich auch wegen meiner Magen-Darm-Probleme auf Nummer sicher gehen,“ sagte er gegenüber der Bild-Zeitung.

Kurios: Die Gerüchte sollen ausgerechnet von unzufriedenen Spielern seines Klubs gestreut worden sein. „Ich habe schon viel erlebt, aber so was? Das ist Rufmord. Der Spieler beziehungsweise die Gruppe der Spieler, spielt mit dem Feuer“, kündigt Heraf Konsequenzen an.

Klub kommt nicht zur Ruhe

Anfang des Jahres hat der gebürtige Wiener die Münchener übernommen - praktisch täglich ist er mit neuen Negativ-Schlagzeilen konfrontiert. Zur sportlichen Baustelle kamen in den vergangenen Wochen auch Probleme finanzieller Natur. Der Verein hatte zuletzt nicht alle erforderlichen Nachweise zur Nachlizenzierung beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht und sogar einen Insolvenzantrag gestellt.

Das „Pulverfass Türkgücü“ überträgt sich auch auf die Mannschaft: Vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel nach Osnabrück soll es fast zu einer Schlägerei zwischen Co-Trainer Goran Djuricin und Ünal Tosun gekommen sein. Worauf Cheftrainer Heraf neben Tosun auch René Vollath, Sebastian Maier und Filip Kusic aus dem Kader warf.