Play-off heute fix?

Die Schotten spielen damit im März 2022 im Play-off um das WM-Ticket. Über die Hintertür des Nations-League-Gruppensiegs könnte Österreich heute ebenso als Play-off-Teilnehmer feststehen.

Sollte Bosnien-Herzegowina gegen Finnland (15 Uhr) gewinnen, wäre Frankreich nicht mehr aus den Top zwei in Gruppe D zu verdrängen. Die Franzosen könnten abends mit einem Sieg gegen Kasachstan den Gruppensieg fixieren (20.45 Uhr). Dazu sind auch Belgien, Italien und Spanien zumindest auf Platz zwei, womit Österreich als einer der zwei besten Nations-League-Sieger in das Play-off nachrückt.

Drei Finalspiele um WM-Tickets

Am Sonntag werden vier Gruppen abgeschlossen – in drei entscheidet ein direktes Duell über den Gruppensieg: Portugal reicht im Heimspiel gegen die punktgleichen Serben ebenso ein Unentschieden (Gruppe A) wie Spanien gegen Schweden (Gruppe B). Vizeweltmeister Kroatien muss hingegen gegen Russland gewinnen, um nicht als Zweiter in Play-off zu müssen (Gruppe H).