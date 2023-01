Platini kehrt auf die Fußball-Bühne zurück

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini gilt als möglicher Präsidenten-Kandidat beim französischen Fußballverband (FFF). Der in der Kritik stehende Amtsinhaber Noël Le Graet hatte sich am Mittwoch vorerst von diesem Posten zurückgezogen. Die "Süddeutsche Zeitung"berichtete unter Berufung auf eigene Informationen, dass in Frankreichs Fußball an einem Plan mit Platini als Nachfolger gearbeitet werde.

Bereits zuvor hatte "RMC Sport" berichtet, dass sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erkundigt habe, ob es ein Interesse Platinis gebe. Le Graet will seinen Posten bis zur Veröffentlichung eines Prüfberichts räumen. Aktuell läuft eine Untersuchung gegen den Verband und den 81-Jährigen wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Le Graet wies Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurück.

Vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen

Platini hatte nach seinem Freispruch vor einem Schweizer Gericht im vergangenen Juli angekündigt, kein Amt als Fußballfunktionär mehr anzustreben. Gleichzeitig wollte der er nicht komplett mit der Fußball-Welt brechen und sagte, er wäre dabei, wenn es etwas Positives gebe. Der 67-Jährige war wie der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter vom Bundesstrafgericht in Bellinzona vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.