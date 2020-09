Pfeif auf den Fluch: Salzburg ist heute haushoher Favorit

Beim FC Salzburg verlieren sie noch kein Wort über mögliche hochkarätige Gegner bei der morgigen Auslosung der Gruppenphase der Fußball-Champions-League in Genf. Das wäre kein gutes Omen, denn vor den Roten Bullen liegen auf dem Weg zur Millionenshow noch mindestens 90 anspruchsvolle Minuten. Die Ausgangsposition vor dem heutigen Play-off-Retourmatch gegen Maccabi Tel Aviv (21 Uhr, Sky) in Wals-Siezenheim kann sich freilich sehen lassen. Nach dem 2:1-Sieg in Israel dürfen sich die Schützlinge von Jesse Marsch, der wieder auf Regisseur Zlatko Junuzovic zurückgreifen kann, sogar eine 0:1-Heimniederlage leisten.

Doch darauf will es Österreichs Meister keinesfalls ankommen lassen. Der FC Salzburg ist ein gebranntes Kind. Elfmal waren die Mozartstädter seit dem Einstieg des Energydrink-Konzerns in der Qualifikation angetreten, elfmal schloss sich das Tor zur "Königsklasse".

Dieses Trauma gilt es abzuschütteln. Erst recht gegen einen Kontrahenten, der personell aus dem letzten Loch pfeift. Maccabi fehlen wegen positiver Coronafälle nicht weniger als elf Spieler. Es gibt aber keinen Grund, den Meister aus Tel Aviv auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Hinspiel war so etwas wie ein Schuss vor den Bug. Salzburg verschlief die erste Hälfte, lag 0:1 zurück und hätte auch noch das 2:2 kassieren können. Niemand traut den Israelis die Aufholjagd zu, das macht sie gefährlich.

"Wir haben Selbstvertrauen. Dieser Fluch ist kein Thema. Das, was in der Vergangenheit war, hat mit unserem Team nichts zu tun. Unsere Persönlichkeit und die Situation sind anders als früher", erläuterte Marsch. Salzburg ist als Verein gewachsen und auch Champions-League-erprobt. In der vergangenen Saison haben sich die Roten Bullen mit einem Fix-Ticket in der Tasche gegen Liverpool, Napoli und Genk sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Dieses spezielle Gefühl wollen Kapitän Andreas Ulmer und seine Kollegen wieder erleben.

"Geschichte schreiben"

"Ja, wir haben Druck", gesteht Stürmer Patson Daka: "Aber der ist auch Motivation, hart zu arbeiten. Wir wollen versuchen, Geschichte zu schreiben."

Das Stimmungsbarometer – derzeit im Hoch – ist ein guter Gradmesser. Salzburg hat seine bisherigen fünf Saison-Pflichtspiele gewonnen und nicht mit Toren gegeizt (22:4). Auf ein sportliches Desaster wie 2018, als die Salzburger gegen Roter Stern binnen 77 Sekunden den Champions-League-Platz "wegwarfen", können sie verzichten. Damals gab’s nach einem 0:0 in Belgrad nur ein 2:2. Heute würde so ein Resultat genügen. (alex)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.