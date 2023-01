Pentz vor dem Abschied aus Reims

Nach nur sechs Monaten dürfte das Engagement von Patrick Pentz in Reims zumindest vorerst zu Ende gehen: Der 26-Jährige steht vor einem leihweisen Wechsel zu den Colorado Rapids.

In der MLS könnte er jene Spielzeit sammeln, die ihm zuletzt in der französischen Liga verwehrt wurde: Nach seinem ablösefreien Wechsel von Austria Wien zu Reims ging Pentz als Nummer eins in die Saison. Sieben Spiele machte der Salzburger (ein Sieg, drei Unentschieden, drei Niederlagen), ab der achten Runde wurde ihm dann Yehvann Diouf vorgezogen.

Die MLS wird Ende Februar angekickt

Nur das erste Spiel mit dem vormaligen französischen U21-Teamspieler ging verloren, seitdem blieb Reims mit dem 24-Jährigen elf Spiele ungeschlagen.

Die Leihe von Pentz zu Colorado soll sechs Monate dauern. Die Saison in der MLS wird am 25. Februar angekickt, Colorado ist zwei Tage später in Seattle zu Gast. Stammtorhüter bei den Rapids war in der vergangenen Saison William Yarbrough. Der 33-Jährige spielte unter Trainer Jürgen Klinsmann 2015 und 2016 drei Mal für das US-Team.

