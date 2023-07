Paris Saint-Germain nimmt 300-Millionen-Angebot für Mbappe an

Paris Saint-Germain will Mbappe unbedingt in diesem Sommer verkaufen.

Das Wechseltheater um Kylian Mbappe wird immer verrückter. Nachdem der französische Weltmeister den Klub darüber informierte, dass er seinen im Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern werde, will Paris Saint-Germain den Stürmer unbedingt loswerden - um noch eine Ablöse zu kassieren. Der neue Trainer Luis Enrique nahm Mbappe nicht mit zur Japan-Tournee, er trainiert aktuell mit den ebenfalls aussortierten Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Leandro Paredes, Abdou Diallo und Colin Dagba in Paris.

Die Situation ist kompliziert: PSG geht davon aus, dass Mbappe mit Real Madrid über ein Engagement ab Sommer 2024 einig ist. "Er ist bereit, alles anzunehmen, was auf ihn zukommt, er will auch bei PSG bleiben, wenn er nicht spielen sollte", berichtete der gewöhnlich gut vernetzte Journalist Daniel Riolo für RMC Sport. "Er ist bereit, alles zu akzeptieren, sogar eine Saison zu opfern."

Geht es nach Al-Hilal, führt der Ausweg über Saudi-Arabien: Der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete zuerst über ein 300-Millionen-Euro-Angebot, laut der französischen Sportzeitung L'Equipe ist Paris Saint-Germain ist bereit, es anzunehmen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Haken: Al-Hilal, das bereits Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom und Kalidou Koulibaly von Chelsea verpflichtete, müsste Mbappe von einem Wechsel überzeugen, damit das Weltrekord-Angebot schlagend wird. Diesen hält bisher Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Mbappe selbst war ein Jahr später um 180 Millionen Euro von Monaco zu PSG gewechselt.

700 Millionen Euro Jahresgehalt

Al-Hilals Argument ist Geld - viel Geld. Englische Medien berichten von einem Gehalt von 700 Millionen Euro für einen Vertrag über eine Saison. Danach könnte Mbappe tatsächlich ablösefrei zu Real Madrid wechseln.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ob Mbappe in der Saison vor der EM 2024 in Deutschland in Saudi-Arabien spielen will? Laut L'Equipe haben auch Chelsea, Manchster United, Inter Mailand und Tottenham Interesse am Torjäger, auch der FC Barcelona sei in den Poker eingestiegen. Die Katalanen würden gleich mehrere Spieler im Tausch anbieten. Doch auch bei L'Equipe ist man davon überzeugt, dass Real Madrid für Mbappe das Wunschziel ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Neymar da Silva Santos Júnior Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.