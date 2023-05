Paris-Fans beschimpfen Messi und lauern Neymar vor seiner Villa auf

Beim französischen Top-Klub hängt der Haussegen aktuell gewaltig schief: Neben der enttäuschenden 1:3-Niederlage gegen Lorient sorgte auch die Saudi-Arabien-Reise und die damit verbundene Suspendierung von Superstar Lionel Messi für Aufregung.

Am Dienstagabend berichteten die ersten französischen Medien: Messi wird wegen seiner nicht genehmigten PR-Tour nach Saudi-Arabien für zwei Spiele suspendiert. Seitdem sind die PSG-Fans außer sich. Am Mittwoch beschimpften sie Messi vor der Klub-Geschäftsstelle, forderten dessen Rauswurf. Doch nicht nur der Argentinier wurde zur Zielscheibe. Auch an PSG-Mittelfeldspieler Marco Verratti und Superstar Neymar ließen die Anhänger ihren Frust raus. Die beiden sollen den Verein verlassen. Obendrein forderten die Fans den Rücktritt des Vorstands. Auf einem Transparent beim Protest vor der Geschäftsstelle stand geschrieben: "PSG, wo bist du, wo gehst du hin, hörst du mich?"

„Neymar raus!“

Dem nicht genug zogen viele der Anhänger noch zur Villa von Neymar weiter und wüteten dort gegen den Brasilianer. Unter anderem mit den Sprechchören "Neymar raus!"

Der Klub reagierte noch in der Nacht, verurteilte die Aktion der Fans aufs Schärfste. "Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten rechtfertigt nichts solche Aktionen. Der Klub unterstützt seine Spieler, seine Mitarbeiter und alle, die von solch einem beschämenden Verhalten betroffen sind, voll und ganz", heißt es von PSG.

