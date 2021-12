Oliver Glasner: "Ich war nie unruhig"

Mit dem Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Mainz schließt Eintracht Frankfurt mit dem oberösterreichischen Trainer Oliver Glasner heute (15.30 Uhr) die Hinrunde der deutschen Fußball-Bundesliga ab.

Nach dem Fehlstart liegen die Frankfurter mittlerweile bereits auf Platz sieben. Der Vierte Hoffenheim hat nur drei Punkte Vorsprung auf die Glasner-Elf, die auch in der Europa League fix für das Achtelfinale qualifiziert ist. Noch vor ein paar Wochen hatte alles ganz anders ausgesehen. Da war man nach dem 0:2 gegen Bochum in Runde neun nur ganz knapp über dem Relegationsplatz gestanden. Die Kritik war damals bereits groß. Dabei war es eigentlich zu erwarten gewesen, dass nach einem kompletten Umbruch in der sportlichen Leitung, beim Trainerstab und auch im Kader die Anlaufzeit länger sein würde.

"Ich bin nie unruhig gewesen. Wir haben vom ersten Tag an die super Einstellung und die super Charaktere innerhalb der Mannschaft gesehen. Wir haben immer gesehen, dass alle Beteiligten wollen", sagte Glasner gestern. Immer wieder konnte sein Team Spiele in letzter Minute entscheiden – oder so wie beim 2:1 über den FC Bayern über sich hinauswachsen. Die größten Entwicklungen hat seine Mannschaft in der Offensive hingelegt. "Im Spiel nach vorne haben wir uns extrem verbessert und sind auch viel variabler geworden."

Dringend ein Erfolgserlebnis benötigt Adi Hütter mit Borussia Mönchengladbach. Der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Die Aufgabe könnte allerdings kaum schwieriger sein: Die Gladbacher gastieren beim Tabellenvierten TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund muss bei Hertha BSC Berlin nach der Niederlage gegen die Bayern und dem Remis in Bochum wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Das Spiel des FC Bayern gegen Wolfsburg war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange.