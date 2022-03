Oliver Glasner feierte in Sevilla einen besonderen Sieg

Oliver Glasner ist mit Eintracht Frankfurt in der Europa League einfach nicht zu stoppen. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla feierte der Oberösterreicher einen 2:1-Sieg. Eigentlich hätte der Sieg aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten noch höher ausfallen müssen. "Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment für die gezeigte Leistung machen. Ich habe es genossen. Das ist einfach schön und der emotionale Lohn, den du dir als Fußballspieler oder Trainer nicht kaufen kannst", sagte Glasner nach dem Spiel.

Rund 4000 Frankfurt-Fans hatten ihre Mannschaft nach Spanien begleitet. "Gefühlt war das kein Auswärtsspiel für uns. Ich habe diese Stimmung während der Corona-Zeit sehr vermisst. Davon leben wir", bestätigte Mittelfeldspieler Djibril Sow. Glasners Schlüssel zum Erfolg über den spanischen Spitzenklub: "Wir waren sehr kompakt, haben dem Gegner wenige Möglichkeiten gegeben, um die Räume zu bespielen."

Unruhe bei Hütter-Klub

Bei Borussia Mönchengladbach geht es deutlich unruhiger zu. NeoSportchef Roland Virkus, der die Agenden des zurückgetretenen Max Eberl übernommen hat, möchte sich nicht weiter zur Debatte um die Zukunft von Trainer Adi Hütter äußern. "Es gibt den Plan A, und den verfolge ich", sagte Virkus am Donnerstag wiederholt auf Fragen, ob sein Vertrauen in Chefcoach Hütter noch groß genug sei.

Der Druck auf den Vorarlberger hatte beim deutschen Fußball-Bundesligisten nach dem bitteren 2:3 nach 2:0-Führung beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart vergangenen Samstag weiter zugenommen. Die in der Tabelle abgestürzte Borussia liegt vor dem nächsten Krisen-Duell am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC nur noch vier Zähler vor dem Drittletzten aus Berlin. "Die Situation ist natürlich kompliziert, keine Frage. Was hilft uns? Drei Punkte", sagte Virkus.

Quarantäne statt Spiel

Dabei kann Hütter sein Team in der angespannten sportlichen Situation gar nicht coachen. Wegen eines positiven Corona-Tests befindet sich der 52-Jährige in Isolation und wird im Training und auch gegen Hertha von seinem langjährigen Co-Trainer Christian Peintinger vertreten. "Natürlich ist das ein besonderes Erlebnis", sagte Peintinger, den Hütter 2015 vom Regionalligisten SC Kalsdorf zu den Young Boys Bern geholt hatte. "Wir sind uns der Lage sehr wohl bewusst", betonte der 54-jährige Steirer. "Aber es geht nicht um die Situation und was nach dem Spiel wäre – es geht nur um dieses Spiel gegen Hertha BSC."