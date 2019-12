Die Abschlusswoche im Fußballjahr 2019 hat es für Oliver Glasner noch einmal so richtig in sich. Nach dem 2:1 über Gladbach trifft der Oberösterreicher heute mit dem VfL Wolfsburg daheim auf Schalke, ehe am Samstag der Abschluss beim FC Bayern München wartet. Im OÖN-Interview lässt er die intensiven Monate Revue passieren, wirft einen Seitenblick auf den LASK und erzählt über die besondere Heimfahrt im Fünfziger-Bus, die ihn am Samstag erwartet.