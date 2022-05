Es gab Zeiten, da hat sich Oliver Glasner als Spieler bei der SV Ried früher auf den Weg zu einem Auswärtsspiel gemacht als jetzt mit Eintracht Frankfurt zum Europacupfinale nach Sevilla. Um 21 Uhr (Servus TV live) will der Riedauer heute Fußball-Geschichte schreiben und seinen Klub gegen die Glasgow Rangers zum ersten Europacupsieg seit 1980 führen. Und trotzdem hob der Charterflieger mit den Eintracht-Spielern, die morgen mit dem Pokal heimkommen wollen, gestern erst am späten Nachmittag in