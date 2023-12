Offiziell: Einmal kommt es noch zum Duell zwischen Messi und Ronaldo

Es kommt noch einmal zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen den Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Bereits vor wenigen Wochen hatte es Spekulationen gegeben, die die Herzen zahlreicher Fußballfans höherschlagen ließ - nun ist es offiziell: Inter Miami bestätigte am Montag, dass es am Riyadh Season Cup teilnehmen wird.

Am 29. Jänner trifft der MLS-Klub mit Ausnahmekönner Messi auf Al-Hilal, am 1. Februar geht’s dann gegen Al-Nassr, den Verein von "CR7". Die beiden Gegner von Inter Miami führen aktuell die Saudi Pro League an, Ronaldo ist derzeit der beste Torschütze der Liga.

