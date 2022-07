Weil sich Österreichs Frauen-Nationalteam am Donnerstag mit drei Aluminiumtreffern und einer 0:2-Niederlage gegen Deutschland aus dem Turnier verabschiedet hat, ist Sara Telek die letzte rot-weiß-rote Mohikanerin bei der Fußball-EURO in England. Die 33-jährige Schiedsrichterin aus Wien hat sich mit einer fehlerfreien Leistung als Assistentin an der Linie im Gruppenmatch Deutschland gegen Dänemark (4:0) für das heutige Semifinale England gegen Schweden (21 Uhr, ORF 1) qualifiziert.