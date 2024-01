ÖFB-Stürmer Kalajdzic hat sich wohl für neuen Klub entschieden

Sasa Kalajdzic dürfte sich in diesem Winter eine neue Herausforderung suchen: Wie die "Bild" berichtet, habe sich der 26-jährige ÖFB-Stürmer für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt entschieden.

Für Wolverhampton (Vertrag bis 2027) kommt Kalajdzic seit der Rückkehr von seinem Kreuzbandriss meist nur zu Joker-Einsätzen. In der laufenden Saison hält der Zwei-Meter-Mann bei zwei Toren in elf Premier-League-Spielen. So brachte sich zuletzt Eintracht Frankfurt in Stellung. Die Hessen seien daran interessiert, Kalajdzic für ein halbes Jahr auszuleihen.

Neben Eintracht Frankfurt hatten zuletzt auch einige andere Teams Interesse am 26-Jährigen bekundet: So sollen sich neben West Ham United und der FC Fulham auch Ex-Klub VfB Stuttgart mit dem Österreicher beschäftigt haben. Die Schwaben hätten allerdings nur dann an Kalajdzic Interesse, wenn Top-Torjäger Serhou Guirassy den Verein verlassen sollte. Für den Angreifer ist das Risiko zu hoch: Er benötigt Spielpraxis, um sich für die EM fit zu halten - weshalb wohl Frankfurt den Zuschlag erhält.

