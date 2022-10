Nur Manuel Neuers Verletzung macht den Bayern Sorgen

Der FC Bayern München ist neben dem SSC Napoli und dem FC Brügge das einzige Team, das sich bei den heutigen Partien vorzeitig für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifizieren kann. Allerdings ist man auch im Falle eines eigenen Sieges gegen Viktoria Pilsen zumindest theoretisch auf fremde Hilfe angewiesen. Bei einem Sieg des FC Barcelona im Parallelspiel gegen Inter Mailand könnten zumindest auf dem Papier noch alle drei Teams auf zwölf Punkte kommen – und der FC Bayern bei hohen Niederlagen gegen Inter Mailand und Barcelona noch auf Platz drei zurückfallen. Nur bei einem Punkteverlust von Barca ist bei den Bayern mit zwölf Punkten alles erledigt. Im Falle eines Unentschiedens wären die Bayern nur dann weiter, wenn Inter beim FC Barcelona gewinnen sollte.

Bei den Bayern gibt es aktuell allerdings keinen Grund, um sich mit diesen Rechenspielen zu beschäftigen. Die Münchner befinden sich in der Champions League auf Rekordjagd. Nach dem 5:0 im Hinspiel ist der deutsche Meister in Europas Königsklasse seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen (28 Siege, drei Remis). Beim Rückspiel in Tschechien winkt den hoch favorisierten Bayern mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gleich der nächste alleinige Wettbewerbsrekord. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat die vergangenen zehn Gruppenspiele jeweils gewonnen, eine solche Erfolgsserie schafften zuvor nur Real Madrid und der FC Barcelona. Elf Siege in Serie bejubelte noch kein Verein. Sehr wohl beschäftigen müssen sich die Bayern unfreiwillig mit ihrer personellen Situation. So hat Torhüter Manuel Neuer die Reise nach Pilsen erst gar nicht mitgemacht. Neuer hatte bereits beim Abschlusstraining gefehlt, er muss wegen einer Schultergelenk-Prellung passen. Auch Stürmer Serge Gnabry blieb mit einer Kapselverletzung im Knie in München. Zudem wird Trainer Nagelsmann auch noch auf die Verteidiger Matthijs de Ligt und Alphonso Davies sowie auf den an Corona erkrankten Jamal Musiala verzichten. Für Neuer wird die Nummer zwei, Sven Ulreich, das Tor der Bayern hüten. Der 34-Jährige hat in dieser Saison nur beim 5:0 im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln gespielt. Ulreich kann dafür bereits auf 14 Champions-League-Einsätze zurückblicken, darunter auch das 1:1 im Achtelfinale der Vorsaison in Salzburg.

Der FC Barcelona unter Druck

Der FC Barcelona ist als Tabellendritter im Heimspiel gegen Inter Mailand auf jeden Fall gefordert. Während die Katalanen die heimische LaLiga mit sieben Siegen, einem Remis und 20:1 Toren nach acht Runden anführen, stehen in der Königsklasse erst drei Punkte auf dem Konto. "Wir sind in einer schwierigen Lage. In der Champions League haben wir jetzt drei Endspiele", erklärte Trainer Xavi, dessen Team sich für die 0:1-Niederlage bei Inter revanchieren muss, um das erneute Abrutschen in die zweitklassige Europa League nicht zu wiederholen.