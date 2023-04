Nur 1:1 gegen ManCity: Das Prinzip Hoffnung war für die Bayern zu wenig

Erling Braut Haaland ließ den FC Bayern länger vom „Wunder von München“ träumen, als es dem norwegischen Sturmtank in Diensten von Manchester City lieb war. Hätte der 22-Jährige in der 36. Minute nicht einen Handelfmeter über die Querlatte gejagt, wären frühzeitig alle Messen gelesen gewesen.

So dauerte es bis zur 57., ehe Haaland seinen Fehler gutmachen und die Hoffnungen der „Roten“ nach einem Fehler von Dayot Upamecano begraben sollte. Die 1:0-Führung des englischen Fußballmeisters nahm den 75.000 Fans den Wind aus den Segeln. Joshua Kimmich betrieb per Penalty Ergebniskosmetik (83.), nach dem 1:1 (0:0) zog Manchester City mit dem Gesamtscore von 4:1 in das Semifinale der Champions League ein, in dem Mitte Mai kein Geringerer als Titelverteidiger und Rekordtriumphator Real Madrid warten wird.

Sechs Tore in Italien

Das zweite Vorschlussrundenduell beschert ein Mailänder Derby zwischen Napoli-Bezwinger AC Milan und dem Lokalrivalen Inter, der gegen Benfica Lissabon nach dem 2:0-Auswärtserfolg nichts mehr anbrennen ließ. Den in der Serie A schwächelnden Nerazzurri genügte nach Toren von Nicolo Barella (14.), Lautaro Martinez (65.), Joaquin Correa (78.) bzw. Fredrik Aursnes (38.), Antonio Silva (86.), Petar Musa (95.) ein 3:3 (1:1).

Und weil sich die Dinge so entwickelten, steht bereits fest, dass ein italienischer Verein das Finale am 10. Juni in Istanbul erreichen wird. Das war auch schon vor 18 Jahren so. Damals verlor der AC Milan auf türkischem Terrain das vielleicht denkwürdigste Finale gegen Liverpool nach 3:0-Führung im Elfmeterschießen. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

Die Reise des FC Bayern ist indes verdientermaßen zu Ende, obwohl die Chance auf ein frühes 1:0, das die Aufholjagd befeuert hätte, vorhanden war. Doch Leroy Sane setzte den Ball in der 16. Minute aus aussichtsreicher Position rechts am Tor vorbei.

Das Team von Thomas Tuchel, der Thomas Müller und Enfant terrible Sadio Mane auf die Bank gesetzt hatte, zeigte durchaus Moral. Die Mannschaft spielte vor allem vor der Pause richtig gut, doch ManCity hat zu viel Klasse, um sich abschießen zu lassen. „Es tut weh, wir hätten gerne mehr erreicht“, sagte Torhüter Yann Sommer, der bei Haalands Volltreffer machtlos gewesen war. Der Skandinavier hat jetzt 48 Tore in 41 Saison-Pflichtspielen zu Buche stehen. Bemerkenswert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.