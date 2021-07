Nummer vier: Alaba tritt bei Real als Ramos-Erbe an

"Ich bin sehr stolz, geehrt und dankbar, dieses weiße Trikot von Real Madrid zu tragen", sagte der 29-Jährige bei seiner Vorstellung. Er wählte die Rückennummer vier – und trat so in große Fußstapfen.

Die Vier trug Kapitän Sergio Ramos – bis er zu Paris Saint-Germain wechselte. "Ich werde natürlich alles geben, damit wir zusammen erfolgreich sind", erklärte der in einen grauen Anzug gekleidete Alaba auf Englisch und fügte spanische Schlachtrufe hinzu: "Vamos! Hala Madrid!" Zuvor hatte Real-Präsident Florentino Perez den neuen Spieler in einer kurzen Rede gewürdigt. "Die ganze Fußballwelt bewundert dich. Es ist ein besonderer Tag für dich und deine Familie", sagte der 74-jährige Bauunternehmer. Alabas Freundin Shalimar, sein kleiner Sohn, Vater George, Mutter Gina und Schwester Rose May saßen in der ersten Reihe.

Real bestreitet am Sonntag in Glasgow ein Testmatch gegen den schottischen Meister Rangers. Am 8. August ist in Klagenfurt AC Mailand der Testgegner.