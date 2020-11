Norwegen sucht ein alternatives Nationalteam

Wie doch die Zeit vergeht: Am 16. November 2019 jubelten 41.000 Zuschauer im Wiener Ernst-Happel-Stadion über Österreichs 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien, der für die ÖFB-Auswahl endgültig das Ticket für die Europameisterschaft 2020 bedeutete.

Seither war die ÖFB-Auswahl nicht mehr im Prater zu Gast. Ob und unter welchen Voraussetzungen die Europameisterschaft 2021 nachgetragen wird, ist auch noch völlig offen. Von Zuschauerzahlen wie im November 2019 wird man definitiv noch lange nur träumen dürfen. Aber mittlerweile sind (fast) alle Beteiligten ohnehin froh, überhaupt spielen zu können.

Die Gefahr, dass der Lockdown den Spitzensport betreffen könnte, wurde aufgebauscht. Die Präventionskonzepte sind gut, der Bedarf nach Ablenkung während der Ausgangssperre groß.

Gestern wurden beim Nations-League-Qualifikationsspiel gegen Nordirland die Schrauben noch einmal angezogen. Vor einem Monat beim Test gegen Griechenland waren in Klagenfurt noch 3000 Zuschauer erlaubt gewesen, gestern waren keine Fans zugelassen. Selbst der ÖFB war nur mit einer Minimaldelegation vertreten. Ein paar hundert Leute waren es am Ende, wobei das Sicherheitspersonal den größten Anteil ausmachte.

Die Nordiren wählten extrem kurze Wege und waren im Wiener Hilton-Danube-Hotel am Handelskai, nur wenige hundert Meter vom Ernst-Happel-Stadion entfernt, untergebracht. Die Hotels hat man auch in Wien für sich alleine. Die Türen sind verschlossen, wer nicht nachweisen kann, aus beruflichen Gründen in Wien zu sein, bekommt keinen Einlass.

Keine Ausnahme für das Team

Reserviert hat auch das norwegische Nationalteam für das Finale am Mittwoch. Der Sieger dieser Partie wird zu 99 Prozent auch die Gruppe gewinnen. Noch ist aber nicht fix, dass der Gruppensieg auch ausgespielt werden kann: Norwegens Omar Elabdellaoui lieferten einen positiven Corona-Test ab. Weil deswegen alle Teamspieler in Quarantäne mussten, wurde das für gestern geplante Spiel in Rumänien abgesagt. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg macht für das Fußballteam keine Ausnahme. „Die Nationalmannschaft ist in Quarantäne, und da sind wir streng.

Beim ÖFB geht jeder davon aus, dass die norwegische Auswahl in Österreich antreten wird. „Im schlimmsten Fall gehe ich davon aus, dass Norwegen mit einem B-Team in Österreich spielen wird“, sagte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer. Diese Pläne bestätigte Norwegens Verbandssprecher Christer Madsen: „Wir arbeiten an einem alternativen Team, ja, aber wir sind nicht sicher, ob wir das zusammenbekommen.“ Ein Antreten wäre für Norwegens Auswahl allein schon aus finanziellen Gründen wichtig. (haba)