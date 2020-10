Nordmazedonien oder Georgien?

Die Georgier qualifizierten sich durch das 1:0 gegen Weißrussland für das Play-off-Finale, Nordmazedonien schlug den Kosovo mit 2:1. Beide Nationen haben nun die Chance, sich erstmals für ein Turnier zu qualifizieren. Als Favorit gilt Nordmazedonien, das in der Qualifikationsgruppe für die EM beide Spiele gegen Österreich verlor (1:4, 1:2).

Rumänien schied aus

Co-Gastgeber Rumänien verabschiedete sich gegen Island (1:2). Die Rumänen wären bei erfolgreicher EM-Qualifikation in der Österreich-Gruppe C gelandet, weil diese in der Hauptstadt Bukarest und in Amsterdam ausgespielt wird. "Es ist sicher ein Vorteil, dass sich die Rumänen nicht mehr qualifizieren können, sie hätten bei der EM ein Heimspiel gehabt", sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda. "Aber auch Georgien und Nordmazedonien sind starke Gegner."