Noch kein Alaba-Comeback - Real Madrid im Supercup-Finale

Der 32-jährige Wiener stand am Donnerstag im Halbfinalspiel gegen Real Mallorca erstmals seit über einem Jahr wieder im Kader. Der Verteidiger verfolgte den 3:0-Erfolg der Madrilenen im saudi-arabischen Jeddah allerdings von der Ersatzbank aus.

Alaba sah von dort eine überlegene Madrider Mannschaft, musste aber bis zur 63. Minute auf die Führung warten. Diese besorgte Jude Bellingham, nachdem in der gleichen Szene zunächst Rodrygo nur die Stange traf und Kylian Mbappe an Mallorca-Keeper Dominik Greif scheiterte. Der Titelverteidiger begnügte sich in der Folge mit dem Verwalten des 1:0, bis Martin Valjent mit einem Eigentor in der Nachspielzeit ungewollt die endgültige Entscheidung herbeiführte (93.). Geburtstagskind Rodrygo legte am Ende noch einen Treffer nach (95.).

Damit kommt es nun zum dritten Mal in Folge zum Supercup-Finale zwischen Real und Barcelona, das am Mittwoch Athletic Bilbao mit 2:0 eliminiert hatte. Im Vorjahr hatte die Elf von Trainer Carlo Ancelotti mit 4:1 die Oberhand behalten, 2023 war Barca mit 3:1 erfolgreich.

