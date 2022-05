Noch ein Schritt bis zum Finale in Tirana

Der Tabellendritte der niederländischen Eredivisie gastiert heute (21 Uhr, Sky) mit einem knappen 3:2-Polster aus dem Hinspiel bei Olympique Marseille. In Rotterdam loben sie Trauner über den grünen Klee. "Er spielt seit zehn Jahren auf Top-Niveau und gibt unserer Abwehr Halt", sagte Feyenoord-Sportdirektor Frank Arnesen. Das zweite Semifinale bestreiten AS Roma und Leicester City, das erste Duell in England endete 1:1. Das Endspiel wird am 25. Mai (21 Uhr) in Tirana über die Bühne gehen. Der Conference-League-Sieger erhält einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League.