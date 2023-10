0:2 gegen Real Sociedad: Dämpfer für Salzburg in Champions League

Fußball-Meister Salzburg kassierte im zweiten Champions-League-Gruppenspiel die erste Niederlage: Gegen Real Sociedad musste sich Österreichs Tabellenführer mit 0:2 (0:2) geschlagen geben.

Die Entscheidung fiel durch Tore von Mikel Oyarzabal (7.) und Brais Mendez (27.) früh. "Ich glaube, dass wir einfach nicht mutig genug gespielt haben", sagte Torhüter Alexander Schlager, der zumindest die Leistung nach der Pause als gut einordnete.

Salzburg kalt erwischt

Eine positive Nachricht gab es für Salzburg vor dem Anpfiff: Mads Bidstrup, der beim 4:0 am Wochenende in Lustenau einen Schlag abbekommen hatte, konnte von Beginn an spielen. "Er ist sehr wichtig für unsere Art zu spielen", sagte Trainer Gerhard Struber, der sah, wie die Nordspanier den besseren Start erwischten.

Oyarzabal scheiterte erst an Schlager, um nur eine Minute später flach in die Ecke zur Führung zu treffen. Der 26-Jährige prolongierte damit seine Top-Form, hatte er doch in den jüngsten drei La-Liga-Spielen drei Tore erzielt hat. Ein Fehlstart für die Mozartstädter, die merklich Schwierigkeiten hatten, ihr Spiel aufzuziehen. Die Gäste aus San Sebastian, die in dieser Saison nur Real Madrid unterlegen waren, verstanden es blendend, die Passwege der Hausherren zuzustellen.

Salzburg rackerte, Chancen waren zunächst aber Fehlanzeige. Stattdessen schlug Sociedad im Konter eiskalt zu: Aus der eigenen Hälfte gestartet dribbelte Mendez bis in den gegnerischen Strafraum, wo er Schlager flach zum 2:0 (27.) überwand. Ein Wirkungstreffer, da nur drei Minuten später Oyarzabal nach einer scharfen Hereingabe das 3:0 auf dem Fuß hatte, jedoch vergab.

Doch auch ohne einem dritten Tor fühlte es sich in Wals-Siezenheim bereits nach einer Vorentscheidung an, weshalb Struber nach nur einer halben Stunde seine Ersatzspieler zum Aufwärmen schickte. Mit personellen Änderungen wartete der Salzburger Übungsleiter bis zur Pause, brachte mit Samson Baidoo, Amankwah Forson und Petar Ratkov gleich drei Neue.

Elfmeter zurückgenommen

Nicht einmal drei Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Salzburger erstmals gefährlich: Der durchbrechende Roko Simic kam im Strafraum zu Fall. Der polnische Schiedsrichter Bartosz Frankowski entschied zunächst auf Strafstoß und Gelb für Torhüter Alejandro Remiro, nahm beides aber nach Video-Studium zurück.

Nichtsdestotrotz war es ein Weckruf für die Salzburger, die in Durchgang zwei merklich bissiger zu Werke gingen, allerdings wurden sie nur selten zwingend. Letztlich waren die Spanier dem 3:0 näher als die Gastgeber einem Anschlusstreffer. Carlos Fernandez (76.) schob den Ball unbedrängt am langen Eck vorbei.

Letztlich blieb es beim 2:0. Für Salzburg geht es in der Champions League auswärts gegen Inter (24. Oktober) weiter.

