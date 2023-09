Neymars Abrechnung mit PSG: "Wir haben die Hölle erlebt"

Neymar erklärt gegenüber "Globoesporte": "Wir waren dort, um unser Bestes zu geben, um Titel zu gewinnen, um zu versuchen, Geschichte zu schreiben. Leider haben wir es nicht geschafft. Wir haben die Hölle erlebt, er und ich. Das macht uns traurig."

Besonders die Art und Weise, wie der Messi-Abgang aus Frankreich verlief, macht den 31-Jährigen wütend: "Das hat er nicht verdient. Jeder weiß, dass er ein Typ ist, der trainiert, der kämpft, und wenn er verliert, wird er wütend. Meiner Meinung nach wurde er ungerecht behandelt."Die letzten Auftritte von Messi im PSG-Trikot waren ein Spießrutenlauf für den Argentinier. Selbst in seinem letzten Heimspiel wurde er von den Fans gnadenlos ausgepfiffen.

Neymar und Messi hatten in Paris zwei Saisons zusammengespielt. Bereits von 2013 bis 2017 waren die beiden Teamkollegen gewesen, damals noch in Spanien beim FC Barcelona. Nun trennten sich ihre Wege erneut. Messi wechselte ablösefrei in diesem Sommer zu Beckham-Klub Inter Miami in die Major League Soccer (MLS), Neymar ging für rund 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.

