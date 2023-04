Neymar wird wieder Vater

"Wir haben von deinem Leben geträumt, deine Ankunft geplant und zu wissen, dass du hier bist, um unsere Liebe zu vervollständigen, macht unsere Tage so viel glücklicher", hieß es in einem gemeinsamen Post in dem sozialen Netzwerk am Dienstag (Ortszeit).

Dazu veröffentlichten die beiden mehrere Fotos, auf denen Neymar den Bauch von Biancardi berührt oder küsst. "Du wirst in eine wunderbare Familie kommen, mit einem Bruder, Großeltern, Tanten und Onkeln, die dich bereits sehr lieben", hieß es in dem Post weiter. Der brasilianische Nationalspieler Neymar von Paris Saint-Germain hat bereits einen Sohn aus einer anderen Beziehung.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Neymar da Silva Santos Júnior Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.