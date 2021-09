Neuling Tiraspol und Dortmund feierten CL-Siege

Der Neuling setzte sich in Gruppe D daheim gegen Schachtar Donezk mit 2:0 durch, die Tore erzielten Adama Traore (16.) und Momo Yansane (62.). Auch Dortmund startete erfolgreich in die neue Saison der "Königsklasse" - der BVB gewann in Pool C auswärts gegen Besiktas Istanbul 2:1. Jude Bellingham brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung und bereitete kurz vor der Pause das zweite Tor der Dortmunder durch Erling Haaland optimal vor. Der Ex-Salzburg-Goalgetter hat nun in 66 Bewerbspartien für die Deutschen 66 Mal getroffen und hält bei 21 Treffern in 17 Champions-League-Spielen. Das Anschlusstor für Besiktas durch Francisco Montero (94.) kam zu spät.