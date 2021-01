Neuer Verein für Ex-Rieder Zulj

Der Leihvertrag gilt bis Saisonende wie der aktuelle Tabellen-16. der türkischen Süper Lig am Montagabend bekannt gab. Zulj bestritt für Anderlecht in dieser Saison nur acht Einsätze in der Liga und schoss dabei kein Tor. Sein Vertrag bei den Belgiern läuft noch bis Juni 2022.

Der 27-jährige Zulj war in der Winterpause vor zwei Jahren von Sturm Graz nach Brüssel gewechselt. Bei Anderlecht fasste der Mittelfeldmann aber nur schwer Fuß. Treffer gelang ihm für den Traditionsclub noch keiner.

Für Österreich spielte der gebürtige Welser Zulj, der zwischen 2016 und 2017 auch für die SV Guntamatic Ried auf dem Platz stand, bisher elfmal. Zuletzt wurde er im vergangenen November für die Nations-League-Spiele gegen Nordirland und Norwegen nachnominiert.