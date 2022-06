Neuer Trainerjob für Gennaro Gattuso

Der Weltmeister von 2006 unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der Club am Donnerstag mitteilte. "Ich bin sehr stolz und glücklich, einen Vertrag mit einem traditionsreichen Verein unterzeichnet zu haben", sagte Gattuso.

Valencias ehemaliger Vizepräsident Miguel Zorio hatte, nachdem erste Gerüchte um Gattusos Verpflichtung aufgekommen waren, in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #NoAGattuso eine Kampagne gegen ein Engagement gestartet. Auf seiner Plattform "Marea Valencianista" veröffentlichte Zorio eine Auflistung von Gattusos Verfehlungen und startete seine Aktion gegen "Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Gattusos Macho-Gehabe".

Bereits im vergangenen Jahr war eine Kampagne unter dem Hashtag #NoToGattuso gestartet worden, als Gattuso mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden war. In Valencia erhält der 44-Jährige nun eine Chance. Dort tritt er die Nachfolge von José Bordalas an, der die Saison auf dem neunten Platz beendete und anschließend entlassen wurde.