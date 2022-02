Neuer stellte Kahns Rekord ein

Damit stellte er die Bestmarke Oliver Kahns ein: Der heutige Vorstandsvorsitzende brauchte dafür 99 Partien mehr.

Den Sieg bewertete der 35-jährige Kapitän als "Zeichen an andere Mannschaften". Am kommenden Samstag geht es gegen Bochum bei der Generalprobe für das Champions-League-Hinspiel gegen Salzburg. Die Tabellenführung wuchs auf neun Punkte an: Verfolger Dortmund wurde gestern zu Hause von Leverkusen beim 2:5 vorgeführt.