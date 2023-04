Nächste Verletzung: Real Madrid hofft auf Alaba-Comeback im Halbfinale

Beim 2:0 im Rückspiel gegen Chelsea schied Alaba zur Halbzeit angeschlagen aus. "Seine Kniesehnenmuskulatur war überlastet", erklärte Trainer Carlo Ancelotti. Es ist bereits die dritte Zwangspause für den 30-Jährigen in diesem Jahr. Wegen Muskelbeschwerden fehlte er bereits von Anfang Jänner bis Anfang Februar sowie von Ende Februar bis Ende März.

Ancelotti hofft, dass Alaba im Halbfinale wieder einsatzbereit ist, zumal im Hinspiel am 9. oder 10. Mai mit Eder Militao der zweite Innenverteidiger gesperrt fehlt. Bis dorthin stehen vier Liga-Partien sowie das spanische Cupfinale gegen Osasuna Pamplona (6. Mai) auf dem Spielplan.

Chelsea konnte Alabas Ausfall für eine Aufholjagd nach dem 0:2 daheim nutzen. Ancelotti konnte es sich auch leisten, Karim Benzema vorzeitig auszuwechseln. "In ein Halbfinale zu kommen, ist immer ein Erfolg, denn man kann weiter davon träumen, ins Endspiel zu kommen und die Champions League zu gewinnen", sagte der Italiener.

"Wir wollen wieder ins Endspiel und glauben auch vollkommen daran, dass wir es schaffen", erklärte Torhüter Thibaut Courtois, der die wenigen Chancen von Chelsea vereitelte. Dafür bekam er von Ancelotti ein Sonderlob. "Er hat uns mit einer starken Parade vor der Halbzeit geholfen. Er war in der letzten Saison schon der beste Torhüter und ist es auch in dieser."

Dass der belgische Nationaltorhüter im Halbfinale wenig zu tun bekommt, soll ein fitter Alaba gewährleisten. Das Fehlen des Abwehrchefs wäre ein harter Schlag für Real Madrid, wie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei Sky argumentierte: "Er ist für mich im Aufbau einer der besten Innenverteidiger, die es im Moment gibt." Wegen seiner Qualitäten im Spiel nach vorne muss der Nationalteam-Kapitän bei Real auch öfter auf seiner früher gewohnten linken Seite einspringen. Rangnick: "Ich sehe ihn ganz klar im Zentrum und er sich selber auch. Ich glaube, da hat er im Moment auch den meisten Einfluss auf das Spiel."

Leao im Mittelpunkt

Der überlegene Serie-A-Tabellenführer Neapel musste sich dem AC Mailand beugen. Das 1:1 war nach dem 0:1 auswärts zu wenig. Mann des Spiels war Rafael Leao. Zuerst hatte er Glück, dass seine Attacke im Strafraum gegen Hirving Lozano nicht als Elfmeter gewertet wurde, kurz vor der Pause bereitete er mit einem 70-Meter-Solo das 1:0 von Olivier Giroud vor. "Ich weiß, dass ich den Unterschied ausmachen kann", sagte Leao. Lob erhielt der 23-jährige Portugiese von seinem Trainer Stefano Pioli: "Er wird einmal ein Champion und ist es eigentlich schon." Leao wurde in der Vorsaison zum Spieler des Jahres in der Serie A gewählt. In der laufenden Spielzeit scheint er pünktlich zu den wichtigsten Spielen im Europacup seine Topform wiedergefunden zu haben. Milan arbeitet schon seit Monaten daran, den Vertrag mit dem Offensivspieler zu verlängern.

