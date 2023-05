Nach Krisen-Gespräch: Entscheidung über Glasner-Abgang gefallen

Die Tage von Oliver Glasner beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind anscheinend gezählt. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung vom späten Montagabend zufolge wird der Trainer, der die Eintracht 2022 zum sensationellen Europapokalsieg geführt hatte, den Verein verlassen.

Offen war bisher der Zeitpunkt, der Trennung - aber auch dieser dürfte nach einer kurzfristig einberufenen Krisen-Sitzung zwischen Glasner und Sportchef Markus Krösche nun klar sein. Die „Bild“ weiß: Klub und Trainer sollen sich beim Krisen-Gipfel darauf geeinigt haben, dass der Oberösterreicher bis zum Pokal-Finale am 3. Juni gegen Leipzig im Amt – danach trennen sich die Wege.

Vor dem Gespräch war auch ein zweites Szenario möglich – eine sofortige Trennung. Doch man einigte sich schnell darauf, trotz zum Teil unterschiedlicher Standpunkte, sich im Sinne des Vereins bis Saisonende zusammenzuraufen, denn: Es ist allen im Verein am liebsten, dass Glasner in Berlin noch auf der Bank sitzt. Zum einen, weil er als Mensch sehr beliebt ist, zum anderen wegen seiner Verdienste: Glasner hatte die Eintracht zum Triumph in der Europa League und damit zum ersten Einzug in die Champions League geführt. In den vergangenen Wochen nahm allerdings die Kritik an dem Coach zu, dessen Mannschaft seit zehn Punktspielen auf einen Sieg wartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper