Nach Karim Benzemas Show zeigte sich Paris als ganz schlechter Verlierer

Am Ende reichten Real Madrids Karim Benzema 17 Minuten für jenen Hattrick, mit dem Gegner Paris Saint Germain beim 3:1-Erfolg im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales aus dem Bewerb gekickt wurde. Im Hinspiel hatte das Pariser Starensemble beim 1:0-Sieg reihenweise Chancen vergeben. Diesmal reichten die 1:0-Führung durch Kylian Mbappe und eine mäßige Vorstellung Reals in der ersten Stunde nicht zum Aufstieg. "Die zweite Halbzeit war magisch. Karim hat einfach wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Was er für Qualitäten mitbringt, ist einfach unfassbar", schwärmte der Österreicher David Alaba nach dem Erfolg seines Teams. Karim Benzema meinte nach dem Spiel: "Real ist am Leben und wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können." 500 Pflichtspiele hat Benzema für die Madrilenen absolviert. In der Legionärsstatistik liegt nur noch Roberto Carlos (524) vor ihm.

David Alaba tröstete nach dem Spiel Kylian Mbappe. Bild: APA/AFP/JAVIER SORIANO

Gegner Paris zeigte sich nach dem Spiel als schlechter Verlierer. Trainer Mauricio Pochettino sah Referee Danny Makkelie aus den Niederlanden und dessen VAR-Team als Schuldige. Vor dem 1:1 hab es ein klares Foul an Paris-Torhüter Donnarumma gegeben. Seine Spieler hätten danach ihre Emotionen nicht mehr im Griff gehabt. Das galt allerdings auch für die Klubspitze.

Berichten spanischer Medien zufolge sollen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo nach der Niederlage versucht haben, in die verschlossene Schiedsrichterkabine zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bisher nicht bestätigte Informationen. In Berichten war davon die Rede, dass Al-Khelaifi und Leonardo "sehr aggressiv" zu Werke gegangen seien. Einen Real-Mitarbeiter, der die Szene filmte, soll Al-Khelaifi persönlich bedroht haben. Die UEFA wird einen Bericht zu den Vorfällen auswerten, es drohen Strafen. Es ist ein delikates Thema, bekleidet der 48-Jährige im europäischen und weltweiten Fußball doch wichtige Posten. Seit 2019 ist Al-Khelaifi Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees.

Turbulenzen in der Kabine

Auch in der Kabine soll es hoch hergegangen sein. Berichten zufolge soll es dort einen Disput zwischen Neymar und Donnarumma gegeben haben. Reals Trainer Carlos Ancelotti wollte sich damit nicht befassen. "Der Ausgleich hat uns Kraft gegeben und den Gegner zerstört. Danach war nur noch eine Mannschaft auf dem Platz." Für Paris war es hingegen das erste Achtelfinal-Aus seit 2019. Pochettino: "Die nächsten Wochen werden nicht leicht für uns."

