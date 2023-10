Nach fragwürdigem Palästina-Post: Bayern-Profi nicht im Training

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach dem Wirbel um einen Pro-Palästina-Beitrag von Noussair Mazraoui ein Gespräch mit dem Verteidiger angekündigt. Am heutigen Donnerstag soll dieses Treffen stattgefunden haben: Darin tauschten der Spieler und die Verantwortlichen ihre Standpunkte in aller Deutlichkeit aus.

Bekannt ist inzwischen nur: Bayerns Nummer 40 ist laut der deutschen "Bild" heute Vormittag um 10.30 Uhr nicht mit seiner Mannschaft auf den Platz gekommen.

Der 25-Jährige, Teamkollege von ÖFB-Kicker Konrad Laimer, hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen."

Nachdem der Post für Aufsehen gesorgt hatte, äußerte sich der Fußballer am Sonntagabend erneut. In einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hieß es in englischer Sprache: "Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde."

Auch Mainz-Profi mit fragwürdigem Post

Palästinensische Terroristen hatten am vorigen Wochenende im Auftrag der Hamas einen verheerenden Angriff auf israelische Zivilisten durchgeführt. Bisher sind in Israel mehr als 1.300 Tote zu beklagen. Der FC Bayern hatte kurz nach Bekanntwerden des Angriffs auf der Plattform X (ehemals Twitter) geschrieben, dass man sich um seine Freunde in Israel sorge.

Mit Anwar El Ghazi vom FSV Mainz 05 sorgte ein weiterer Profi der deutschen Bundesliga mit einem inzwischen wieder gelöschten Instagram-Post für Wirbel. Der 28-Jährige teilte zunächst einen Beitrag, in dem es unter anderem hieß: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen. Der Post wurde später wieder gelöscht. Sein Klub hat den Profi mittlerweile freigestellt. Zunächst hatte die Bild-Zeitung über das Posting berichtet.

