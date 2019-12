Nach einer Stunde war Salzburgs Traum gegen Liverpool beendet

So sicherte sich Liverpool durch einen Doppelschlag von Naby Keïta (57.) und Mohamed Salah (58.) gemeinsam mit Neapel den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League.

Und dennoch: Dieses hochklassige Spiel hielt am Ende alles, was man sich davor davon versprochen hatte. Die Salzburger begannen so, wie sie es angekündigt hatten – nämlich rotzfrech, ohne Respekt und vor allem mit Hochgeschwindigkeitsfußball und hohem Pressing von der ersten Minute an. Keine Spur mehr vom Hinspiel in Liverpool, in dem man sich in der ersten Hälfte fast kampflos ergeben hatte.

Es gab nur eine Geste, die Liverpool-Spieler in der Anfangsphase während des Salzburger Ansturms immer wieder anzeigten: Und diese war: "Ruhig bleiben!" Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp galt das ganz und gar nicht. Die Anspannung war ihm auch gestern richtig anzumerken. Er dürfte dem Linienrichter an der Seitenlinie einen Roman erzählt haben.

Die Stimmung in der Red-Bull-Arena war von der ersten Minute an sensationell, bereits nach den ersten zehn überfallsartigen Minuten stand das gesamte Stadion für die Salzburger Spieler auf. Es ging hin und her – Unterbrechungen oder gar Fouls gab es kaum.

Der Traumstart gelang Salzburg dennoch nicht. Bei Takumi Minaminos Topchance hatte Liverpools Torhüter Alisson Becker aufgepasst (7.). Auch gegen Hee-chan Hwang (21.) und Erling Braut Haaland (24.) war der Brasilianer auf dem Posten. Und immer wieder scheiterten die Salzburger einfach nur mit dem letzten Pass an der gegnerischen Abwehr.

Doppelschlag zur Entscheidung

Mit Fortdauer der Partie bekam der große Favorit das Spiel dann aber doch unter Kontrolle. Salzburgs Offensivfeuerwerk öffnete den Raum für Konter. Doch vorerst hielt Liverpools Stürmerstar Salah die Salzburger noch unfreiwillig im Spiel: Der Ägypter alleine hätte die "Reds" schon viel früher auf die Siegerstraße bringen müssen. Dass er gleich vier Top-Chancen (5., 29., 48, 50.) vergeben würde, ließ die Salzburger lange hoffen.

Danach ging alles dann doch ganz schnell. Und es waren ausgerechnet die beiden Ex-Salzburger im Liverpool-Dress, die ihre Füße beim 0:1 im Spiel hatten. Sadio Manés Flanke verlängerte Naby Keïta per Kopf ins Tor (57.).

Die Salzburger hatten sich vom Schock noch gar nicht erholt, da patzte erst Jérôme Onguéné bei seinem Befreiungsversuch. Salah schnappte sich auf der rechten Seite den Ball, umkurvte Torhüter Cican Stankovic – und verwertete die schwierigste seiner zahlreichen Chancen an diesem Abend sehenswert aus ganz spitzem Winkel zur Entscheidung (59.). Das war natürlich zu viel für Salzburg. Danach war die Luft draußen, Liverpool spielte den Sieg souverän nach Hause, und hätte die Partie am Ende auch noch deutlicher gewinnen können.

Europa League im Frühjahr

Für Salzburg geht es im Frühjahr gemeinsam mit dem LASK im Sechzehntelfinale der Europa-League weiter. Und dort könnte die Frühjahrssaison vor allem nach der Leistung aus den ersten 60 Minuten noch sehr, sehr lange dauern.