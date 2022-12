Nach Bierhoffs Abgang: Denkt Flick an den Rücktritt?

Flick verlor Partner Bierhoff in der Führung der Nationalelf.

Der Abgang von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff hat Bundestrainer Hansi Flick hart getroffen. "Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann", sagte der 57-Jährige.

Einen Rücktritt hatte Flick unmittelbar nach dem Ausscheiden ausgeschlossen. Nun machte er zwischen den Zeilen klar, dass er die Heim-EM 2024 nur in Angriff nehmen will, wenn ihm ein aus seiner Sicht verlässlicher Partner zur Seite gestellt wird. Bierhoff ist die Referenzgröße. Flick: "Unsere Zusammenarbeit war immer von Loyalität, Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägt. Zusammenhalt war die DNA unseres Teams. Für mich persönlich war Oliver innerhalb des Teams mein erster Ansprechpartner und Freund. Wir hatten als gemeinsames Ziel das Projekt EM 2024 in Deutschland."

Tag der Aufarbeitung

Heute wird Flick zur Analyse des WM-Scheiterns antreten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte in Katar eine Sitzung mit Bierhoff, Flick und Hans-Joachim Watzke als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga angekündigt. Erst wenn "die Analyse beendet ist", hatte Neuendorf betont, wolle man "auch mit einem Ergebnis" an die Öffentlichkeit gehen.

Nun findet das Krisengespräch ohne Bierhoff statt, der am Montag durch die Auflösung seines bis 2024 laufenden Vertrags aus dem Kreis ausgeschieden ist. Bei seinen Abschiedsworten nach 18 Jahren beim DFB ließ Bierhoff Stolz, aber auch Selbstkritik anklingen. 2014 feierte Deutschland mit Bundestrainer Joachim Löw den WM-Titel, bei den jüngsten beiden Endrunden kam jeweils nach der Vorrunde das Aus. Einige Entscheidungen hätten sich "nicht als die richtigen" erwiesen. "Dafür übernehme ich die Verantwortung."

Von Rangnick bis Sammer

Im Nachfolgerennen kursieren einige Namen, darunter auch jener von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Bierhoffs Kompetenzen reichten von der A-Nationalmannschaft bis in den Nachwuchs. Die Gestaltungsfreiheit wäre also groß. Auch Matthias Sammer ist ein heißer Kandidat. Er war bereits von 2006 bis 2012 beim DFB als Sportdirektor engagiert. Sein Verhältnis zu Bierhoff und dem Trainerteam mit Löw und dessen damaligem Assistenten Flick galt stets als belastet. Ob sich Flick nun eine Zusammenarbeit mit Sammer vorstellen kann? Sollte Flick tatsächlich aufhören, gilt Thomas Tuchel als Favorit auf die Nachfolge.

