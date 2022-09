Nach 1:1 bei Chelsea steht für Salzburg die Tür zum Aufstieg weit offen

Nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff war das Stadion an der Stamford Bridge wie leergefegt. Die rund 40.000 Fans, die in die altehrwürdige Arena des FC Chelsea passen, sehen es ungern, wenn nicht die eigene Mannschaft, sondern der Gegner Geschichte schreibt. Und RB Salzburg hat mit dem 1:1 in London gegen den Champions-League-Sieger von 2021 ein ganz großes Stück österreichischer Fußball-Geschichte geschrieben.

Deshalb waren die rund 600 Fans im Auswärtssektor und die Salzburg-Spieler bereits quasi unter sich, als man ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff gemeinsam diesen historischen Erfolg feierte. "Vor so einer Kulisse zu spielen und auch noch zu treffen, da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", schwärmte Stürmer Noah Okafor, der mit seinem Ausgleichstor zum 1:1 nach 81 Minuten die Sensation möglich gemacht hatte. Die Salzburger haben alle Trümpfe in der Hand, um bis zum Schluss im Aufstiegsrennen um die ersten zwei Plätze zu bleiben.

Jetzt wartet zwei Mal in Serie Dinamo Zagreb als Gegner, das erste Match steigt am 5. Oktober daheim. Der Rückstand auf die Zagreber beträgt einen Punkt, jener auf Tabellenführer Milan zwei. Der FC Chelsea steht mit nur einem Punkt bereits extrem unter Zugzwang. Salzburg hingegen träumt jetzt von ganz Großem: "Wir können daheim jeden schlagen, auch Dinamo Zagreb. Und das ist unser Ziel", erklärte Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald. "Den Anspruch können wir stellen, dass wir sagen, zu Hause schlagen wir sie", bestätigte auch der Oberösterreicher Andreas Ulmer. Der 36-Jährige lieferte auch gegen Chelsea eine sensationelle Leistung ab.

Für Red-Bull-Sportchef Christoph Freund war die Partie "ganz vorne mit dabei in der Rangliste der Highlight-Spiele". In englischen Medien wird Freund immer wieder als neuer Sportchef beim FC Chelsea in Verbindung gebracht. Ob es sich dabei um den Versuch handelt, in Salzburg Unruhe zu stiften, oder ob es tatsächlich ernste Verhandlungen gibt, beantwortete auch Freund nicht so richtig.

"Wir hatten immer wieder zu Chelsea Kontakt, zuletzt wegen eines möglichen Transfers von Benjamin Sesko. Wir haben uns immer wieder über Fußball ausgetauscht. Aber sonst ist da nicht viel mehr dran. Chelsea ist gerade ein riesiger Verein im Umbruch. Was die nächsten Wochen und Monate passiert, kann ich nicht genau sagen."

Das Stadion war bereits leer, als die Salzburger mit ihren Fans jubelten. Bild: APA/EVA MANHART

Englische Pressestimmen