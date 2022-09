Muss jetzt auch Klopp um seinen Job zittern?

Die Fußball-Saison ist noch jung, der Geduldsfaden der Vereinsbosse aber ziemlich kurz. Vor allem, wenn es in der Champions League nicht läuft. Trainerentlassungen haben Hochkonjunktur. Thomas Tuchel musste nach einer 0:1-Niederlage in Zagreb beim FC Chelsea abdanken, als Nachfolger steht Brighton-Coach Graham Potter (47), für den eine Ablösesumme in der Höhe von 23 Millionen Euro fällig würde, ante portas.

RB Leipzig hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und Marco Rose als Ersatz für Domenico Tedesco, der nach der blamablen 1:4-Heimpleite gegen Schachtar Donezk entlassen worden war, engagiert. Rose erhält einen Vertrag bis Sommer 2024 und wird am Samstag in der deutschen Bundesliga ausgerechnet gegen jenen Klub debütieren, der ihn nach der abgelaufenen Saison vor die Tür gesetzt hat. Die Rede ist von Borussia Dortmund.

Bei den Westfalen arbeiteten einst auch Thomas Tuchel und Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool zusehends unter Druck gerät. Im verflixten siebenten Jahr will es für den Deutschen bei den „Reds“ noch gar nicht laufen, absoluter Tiefpunkt war die desaströse Vorstellung beim 1:4 in der „Königsklasse“ in Napoli. „Liverpool wird von Napoli in Stücke gerissen“, titelte der „Guardian“. Der „Daily Mirror“ schrieb nach der höchsten Europacup-Niederlage der „Reds“ seit den 1960er-Jahren von einer „Horrorshow“.

„Es ist wirklich schwer zu verdauen, aber ich muss es verdauen“, sagte Klopp, der auch in der englischen Premier League einen bescheidenen Start hingelegt hat. Liverpool ist aktuell Tabellensiebenter, sechs Punkte hinter Arsenal. Trotzdem glaubt Klopp, dass ihm ein ähnliches „Schicksal“ wie Tuchel erspart bleibt. „Der Unterschied ist, dass Chelsea und wir verschiedene Arten von Eigentümern haben. Unsere sind ruhiger und erwarten von mir, dass ich das in Ordnung bringe, und nicht, dass es jemand anders tut. Wenn sie irgendwann einmal ihre Meinung ändern, sagen sie es mir vielleicht.“