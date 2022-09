Muss jetzt auch Jürgen Klopp um seinen Job zittern?

Die Fußballsaison ist noch jung, der Geduldsfaden der Vereinsbosse aber ziemlich kurz. Vor allem, wenn es in der Champions League nicht läuft. Trainerentlassungen haben Hochkonjunktur. Thomas Tuchel musste nach einer 0:1-Niederlage in Zagreb beim FC Chelsea abdanken, als Nachfolger steht Brighton-Coach Graham Potter (47), für den eine Ablösesumme in der Höhe von 23 Millionen Euro fällig würde, ante portas.