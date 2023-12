Muslic stand sogar zu Weihnachten auf dem Platz

Nicht nur in der englischen Premier League hat der Fußball mit dem "Boxing Day" rund um die Weihnachtsfeiertage Hochsaison – auch für einen Trainer aus Oberösterreich gibt es in der eigentlich besinnlichen Zeit kaum Möglichkeiten zum Verschnaufen: Miron Muslic ist heute mit seinem Klub Cercle Brügge im Top-Spiel der belgischen Jupiler Pro League beim Zweiten Anderlecht im Einsatz – weshalb er mit seinem Team sogar am 24. Dezember auf dem Trainingsplatz stand.