So unterlegen wie beim gestrigen 0:5 (0:3) im DFB-Pokal-Sechzehntelfinalspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat man den FC Bayern schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Die Art und Weise, wie die Mannschaft von Adi Hütter den Gegner vor allem in der ersten Halbzeit aus dem Stadion schoss, war schon einzigartig. Ohne den an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann waren die Bayern in allen Belangen unterlegen. Bereits nach 80 Sekunden lag Gladbach nach einem Davies-Fehler 1:0 in Führung.