Mittelfeldmotor Laimer steht bei den Bayern auf dem Wunschzettel

RasenBallsport Leipzig darf sich über eine Rekordkulisse beim heutigen DFB-Pokal-Semifinale (20.45 Uhr, ServusTV, ARD, Sky) gegen Union Berlin freuen. Der Fußball-Bundesliga-Dritte, der nach dem frühzeitigen Scheitern des FC Bayern und der Borussia aus Dortmund als Titelfavorit in diesem Wettbewerb gilt, meldet ein ausverkauftes Haus.

Die umgebaute Red-Bull-Arena bietet jetzt 47.069 Fans Platz. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung der Sachsen, die nach der Trennung von Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch Fahrt aufgenommen haben. Domenico Tedesco ist ein echter Erfolgsgarant auf der Kommandobrücke, er führte die "Roten Bullen" auch in das Semifinale der Europa League.

Seit 5. Februar (2:3 in München) ist Leipzig ungeschlagen, von den jüngsten 16 Pflichtspielen wurden zwölf gewonnen, vier endeten unentschieden. Das ist auch ein Verdienst von Mittelfeldmotor Konrad Laimer, der nach zuletzt überragenden Leistungen bei vielen Topklubs hoch im Kurs steht.

Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus. Bei einem Sommertransfer wäre noch eine einigermaßen stattliche Ablösesumme zu lukrieren.

Abschied aus dem Imperium?

Laimers Marktwert wird vom Internet-Portal transfermarkt.at auf 26 Millionen Euro geschätzt. Eine Verlängerung des Engagements im Red-Bull-Imperium, dem der 20-fache ÖFB-Teamspieler seit Jugendtagen angehört (Akademie, Liefering, Salzburg, Leipzig), ist aktuell kein Thema.

Große Vereine stehen Schlange. So soll etwa Dortmund laut Sky-Informationen nicht nur an Laimer, sondern auch an Xaver Schlager aus St. Valentin (VfL Wolfsburg, 24 Jahre, Vertrag bis 2023, Marktwert 27 Millionen) interessiert sein. Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim, 26 Jahre, auslaufender Vertrag im Sommer, Marktwert 16 Millionen) wird ebenfalls mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht.

Laimer dürfte auch andere Optionen haben. Zum Beispiel den FC Bayern, der sich am Samstag (18.30 Uhr, Sky) im Bundesliga-Hit gegen Dortmund zum zehnten Mal in Folge zum Meister küren kann. Der Rekord-Champion steht vor einem Umbruch. Coach Julian Nagelsmann weiß, was er an Laimer hat. Der Salzburger war sein Schützling in gemeinsamen Leipziger Zeiten.

"Konrad ist eine Monsterballeroberungsmaschine", sagte der Trainer einmal über jenen Sechser, der nicht nur zweikampfstark und läuferisch top ist, sondern auch über einen satten Schuss verfügt. In dieser Saison stehen fünf Tore und vier Assists zu Buche.

Arsenal bemüht sich um Sabitzer

Laimer könnte in München Marcel Sabitzer ersetzen. Der 28-jährige gebürtige Welser wartet nach seinem Wechsel von RB Leipzig am 30. August 2021 noch auf seinen Durchbruch. Startelfeinsätze haben Seltenheitswert, Sabitzer hat erst ein Tor geschossen und keines vorbereitet. Das ist zu wenig für die hohen Ansprüche bei den Bayern.

Sabitzer, der bis Juni 2025 unterschrieben hat, ist laut "Football London" ein Thema beim FC Arsenal, der einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldakteur sucht.

Und was macht ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic (Stuttgart)? Für ihn ist das Bayern-Gerücht "eine riesengroße Ehre". Mal schauen, ob mehr draus wird. (alex)