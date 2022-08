Mit Glasner als Gegner aus Topf eins könnte Salzburg heute gut leben

Vor zwei Jahren zog RB Salzburg mit dem FC Bayern und Atletico Madrid sowie Lok Moskau eine Hammergruppe in der Fußball-Champions-League. Im Vorjahr war es mit dem FC Sevilla, Wolfsburg und Lyon dann schon deutlich einfacher. Doch wer werden die Gegner im dritten Anlauf in Serie in der Champions-League-Gruppenphase? Heute ab 18 Uhr bekommen die Salzburger in Istanbul ihre Gegner zugeteilt.