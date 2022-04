Mit allen Wassern gewaschen: Atletico ringt Guardiola Respekt ab

Zieht Atletico Madrid auch dem zweiten Fußball-Großklub von Manchester den Nerv? Das gut strukturierte und (defensiv) kompromisslose Ensemble des spanischen Liga-Dritten, der Uniteds "Red Devils" eliminiert hat, bekommt es im Viertelfinale der Champions League heute (21 Uhr, DAZN, Sky) mit City zu tun. Der englische Spitzenreiter will sich mit Heimvorteil ein komfortables Guthaben für das Retourmatch in 13 Tagen verschaffen.

"Ich erwarte zwei sehr intensive Begegnungen", sagt Manchester-City-Coach Pep Guardiola, der großen Respekt vor seinem Gegenüber Diego Simeone hat. "Er ist ein Meister für die K.o.-Runde, es gibt viele kleine Spielchen während einer Partie, er beherrscht sie alle perfekt." Guardiola wies mit dieser Wortspende nicht nur auf die taktische Finesse des Atletico-Trainers, sondern auch auf die berühmt-berüchtigten Mätzchen des argentinischen Heißsporns hin.

Beide Teams sind in Hochform. Atletico feierte zuletzt sechs Siege en suite in der Meisterschaft, Manchester City ist sieben Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Im Kalenderjahr 2022 gab es nur eine einzige Niederlage – gegen Tottenham (2:3 am 19. Februar).

Benfica, der Klub von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, wird ebenfalls um 21 Uhr (DAZN, Sky) über sich hinauswachsen müssen, um eine Chance gegen den FC Liverpool zu haben. Jürgen Klopp, der Trainer der "Reds", sieht das anders. "Die Leute sehen uns schon im Halbfinale, aber das ist ein Irrglaube. Benfica ist extrem stark – besonders wenn man sie spielen lässt", warnt der Deutsche vor Überheblichkeit.

Die Gedanken seiner Stars dürfen jedenfalls noch nicht beim das englische Titelrennen vorentscheidenden Liga-Schlagermatch auswärts gegen Manchester City am Sonntag sein. Liverpool liegt einen Punkt hinter den "Skyblues".