Mit 57 Jahren verstorben: Ex-Bayern-Stars trauern um ihren Fitmacher

"Unglaubliche Momente, die ich mit Dir teilen durfte. Ewig dankbar für alles! Du wirst uns allen fehlen!", schrieb Alaba, nun bei Champions-League-Gewinner Real Madrid unter Vertrag, in einem Post auf Sozialen Medien. Wilhelmi arbeitete bei den Bayern mit Star-Trainern wie Jupp Heynckes, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola zusammen, war unter den Spielern sehr beliebt.

"Unser ganzer Club und nicht zuletzt das Betreuerteam und die Mannschaft, mit der Thomas Wilhelmi so lange und intensiv zusammengearbeitet hat, sind in tiefer Trauer. Thomas Wilhelmi hat den FC Bayern und seinen Beruf geliebt und gelebt: Er war immer am Puls der Spieler und immer für sie da, vor allem während Verletzungsphasen, wenn Leistungssportler den meisten Zuspruch brauchen", wurde Klub-Boss Jan-Christian Dreesen zitiert.

Nach der Diagnose Hirntumor war Wilhelmi am 24. April 2022 noch einmal in der Allianz Arena auf der Tribüne aufgetaucht. Jetzt verlor er den Kampf mit der heimtückischen Krankheit.

