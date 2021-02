Missgeschick beim Steak-Anbraten: Torhüter Knett rutscht unfreiwillig in die Schlagzeilen

Torhüter Christopher Knett hat das gestrige Liga-Heimspiel seines griechischen Klub Panetolikos gegen Panathinaikos Athen (1:0) verpasst. Der Grund dafür ist gleich in mehrfacher Hinsicht delikat.

Der Ex-Innsbruck-Schlussmann hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten beim Steak-Anbraten an der Hand verbrannt. Nächste Woche sei er wieder mit dabei, versicherte der 30-Jährige, der mit dieser unglücklichen Verletzung unfreiwillig in die Schlagzeilen rutschte. Sogar die deutsche „Bild“ griff in ihrer Online-Ausgabe das Malheur auf.

Auf die Frage, ob er das Steak zumindest fertig gebraten hätte, sagte der gebürtige Wiener dem Sender „Nova“: „Das hat meine Frau gemacht.“