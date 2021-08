Millionenspiele: Salzburg lässt sich von Bröndbys Personalnot nicht blenden

Eine einzige Hürde muss Österreichs Fußballmeister FC Salzburg überspringen, um zum dritten Mal in Folge in das "Schlaraffenland" Champions League einzuziehen. Heute (21 Uhr, Sky) sollen im Play-off-Heimspiel gegen den dänischen Titelträger Bröndby in der Red-Bull-Arena die Weichen für den Aufstieg gestellt werden, das alles entscheidende Retourmatch steigt am Mittwoch in einer Woche in der Kopenhagener Vorstadt.